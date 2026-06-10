Расходы британцев на еду упали на 780 млн фунтов из-за препаратов для похудения

Британцы стали тратить на еду на $1млрд меньше из-за препаратов для похудения Расходы британцев на еду упали на 780 млн фунтов из-за препаратов для похудения

Москва10 июн Вести.За последний год траты на продукты жителей Великобритании упали примерно на 780 млн фунтов стерлингов ($1 млрд) из-за роста популярности препаратов для похудения. Об этом пишет Bloomberg cо ссылкой на результаты исследования, проведенного компанией Worldpanel by Numerator, которая специализируется на анализе потребительских данных.

Согласно исследованию, домохозяйства, где хотя бы один человек в течение года принимал препараты для похудения на основе агонистов GLP-1, в общей сложности купили на 299 млн единиц продовольственной продукции меньше, чем обычно. Помимо этого, употребляющие препарат отмечали общее снижение чувство голода и сокращения потребления таких продуктов, как шоколад и картофельные чипсы.

Исследование Worldpanel показало: за последние два года популярность лекарств для похудения, таких как Ozempic и Mounjaro, в Великобритании значительно увеличилась. Удельный вес домохозяйств, где хотя бы один член семьи принимал такие лекарства в течение года, вырос с 2,3% в 2024 году до 6,3% в текущем.

Bloomberg констатирует: препараты, изначально разрабатываемые для терапии сахарного диабета второго типа, показали высокую эффективность в лечении ожирения и избыточного веса.

То, что раньше считалось специализированным лекарственным средством, всего за несколько лет приобрело широчайшее распространение отметила эксперт Worldpanel Шантель Кенно

Компании и бренды подстраиваются под меняющийся спрос, вызванный желанием потребителей худеть с помощью медицинских препаратов. Например, в этом году сеть J Sainsbury выпустила линейку готовых блюд в уменьшенных порциях с высоким содержанием белка, а Marks & Spencer Group предлагает продукты с повышенной питательной ценностью.

Рестораны и бары также могут изменить ассортимент блюд с учетом популярности препаратов для похудения. Согласно опросу, 40% респондентов, использующих такие лекарства, предпочли бы порции меньшего размера, а 25% — специальные разделы меню для людей, принимающих GLP-1-средства.

Всего в исследовании приняли участие более 11,5 тыс. домохозяйств Великобритании.