Guardian: уровень тестостерона у мужчин за полвека упал на 54%

Средний уровень тестостерона у мужчин упал более чем вдвое за полвека Guardian: уровень тестостерона у мужчин за полвека упал на 54%

Москва7 июл Вести.Средний уровень тестостерона у мужчин снизился более чем вдвое за последние полвека.

Об этом сообщает газета Guardian, ссылаясь на данные исследования, представленные на ежегодном собрании Европейского общества репродукции человека и эмбриологии (ESHRE).

Согласно результатам, общий уровень тестостерона у мужчин сократился на 54% в период с 1972 по 2019 год. Выводы были сделаны на основе анализа данных 118 тысяч участников из таких стран, как Израиль, США, Бразилия, Финляндия и Дания.

Профессор Хагай Левин заявил, что зафиксированное снижение общего уровня тестостерона, превышающее 50%, не является случайностью или статистической ошибкой. Напротив, это очень устойчивая тенденция, отражающая ежегодное падение более чем на 1%.

Отмечается, что после 2000 года темпы снижения уровня мужского тестостерона, по всей видимости, ускорились. Среди возможных причин столь значительного падения показателей специалисты называют воздействие вредных химических веществ, которые широко используются в бытовых предметах, а также влияние глобального потепления.

При этом в ходе исследования не учитывался фактор ожирения, несмотря на его известную связь с уровнем тестостерона у мужчин.

Ранее врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области Юлия Сластен заявила, что для поддержания баланса и нормального уровня тестостерона мужчинам необходимо употреблять в пищу продукты, в которых много белка.