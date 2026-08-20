Москва20 авг Вести.Сахарный диабет второго типа стал гораздо чаще встречаться у молодых людей 30-35 лет. Об этом ИС "Вести" рассказал врач-эндокринолог поликлиники Центральной клинической больницы Управления делами президента России - Роман Романов.

Заболеваемость диабетом среди молодых россиян за последние 10 лет выросла вдвое.

Можно на сегодняшний момент говорить об этом с полной уверенностью. Сахарный диабет второго типа — это заболевание, которое молодеет, и молодеет год от года. Если ранее мы говорили о том, что это болезнь пациентов старшего возраста, где-нибудь за 50—60 лет, то на сегодняшний момент мы ставим довольно часто диагноз даже 30-35-летним пациентам сказал врач

При этом Романов заметил, что самая распространенная причина диабета – избыточный вес.

Это самая частая причина проблем с сахаром. Неправильное питание, малоактивный образ жизни. Сейчас очень много стрессов у буквально каждого человека, который работает. И это негативно влияет на здоровье. И зачастую человек просто не находит времени на то, чтобы обследоваться у врача и найти эту проблему пояснил он

Сахарный диабет — хроническое метаболическое заболевание, характеризующееся гипергликемией (когда уровень глюкозы в крови превышает нормальные значения) вследствие нарушения секреции инсулина, его действия или обоих факторов одновременно. Является одним из наиболее распространенных эндокринных заболеваний в мире.

При диабете 1 типа поджелудочная железа не вырабатывает инсулин, а при втором типе клетки организма перестают реагировать на инсулин. Это запускает порочный круг: поджелудочная железа компенсаторно увеличивает выработку инсулина, постепенно истощается, и развивается явный сахарный диабет 2 типа.