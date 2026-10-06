Москва6 окт Вести.Преддиабет редко о себе заявляет, человек годами может чувствовать себя так, как обычно, поэтому ориентироваться на самочувствие бесполезно. Об этом рассказала в беседе с RT врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Скандинавского центра здоровья Екатерина Сахнова.

Она пояснила, что преддиабет – это состояние, когда сахар в крови уже выше нормы, но для диагноза "диабет" недостаточен.

Специалист отметила, что проверять сахар нужно до появления жалоб. По ее словам, людям старше 45 лет это нужно делать планово, а при лишнем весе и других факторах риска – начинать раньше.

К факторам риска относятся диабет у близких родственников, повышенное давление, увеличенная талия, малоподвижная жизнь и диабет беременных в прошлом. Базовый набор простой: глюкоза натощак и гликированный гемоглобин (он отражает, каким был сахар в среднем за последние месяцы) пояснила Сахнова

Кроме того, врач отметила, что нормальная глюкоза натощак не исключает преддиабет.

Ранее в пресс-службе НМИЦ эндокринологии имени академика Дедова Минздрава России сообщили, что более шести миллионов россиян страдают сахарным диабетом.