Москва8 окт Вести.Нарушение сна из-за ночных бодрствований и сменной работы повышает вероятность возникновения сахарного диабета второго типа. Об этом ТАСС сообщила доктор медицинских наук, диетолог-эндокринолог, замдиректора Института медицины и медтехнологий НГУ Дарья Подчиненова.

Сахарный диабет второго типа - заболевание со сложной природой. У многих есть генетическая предрасположенность, но для ее реализации важно воздействие факторов внешней среды и образа жизни, и это не только питание и физическая активность. К дополнительным факторам риска относятся нарушения сна отметила Подчиненова

Также, по ее словам, в число факторов риска развития сахарного диабета входят курение и употребление алкоголя.

При этом главная причина заболевания – это избыточный вес. По разным данным, 80-90% людей с сахарным диабетом второго типа страдают ожирением. Диетолог рекомендует следить за питанием, отказаться от сладких газированных напитков и фастфуда. Такая пища провоцирует хроническое повышение уровня глюкозы в крови.