Россиян предупредили, что не только сладкие продукты могут привести к диабету Профессор Шестакова: диабет может развиться от любых калорийных продуктов

Москва18 ноя Вести.Сахарный диабет второго типа может развиться от чрезмерного потребления любых калорийных продуктов. Об этом в беседе с Газетой.ru предупредила профессор кафедры эндокринологии РМАНПО Минздрава России, член Российской ассоциации эндокринологов, доктор медицинских наук Екатерина Шестакова.

Как пояснила эксперт, сахарный диабет представляет собой хроническое эндокринное заболевание, которое связано с нарушением обмена глюкозы. По ее словам, на его развитие, помимо употребления сладкого, влияет множество других факторов.

Заболевание "сахарный диабет" имеет столь звучное название, что немудрено связать его появление с потреблением сладких продуктов. Это утверждение отчасти правильно, однако не только сладкие, но и любые калорийные продукты могут привести к появлению сахарного диабета 2-го типа сказала Шестакова

Она отметила, что в зоне риска находятся люди старше 45 лет, а также лица, имеющие лишний вес или родственников с сахарным диабетом. Им рекомендуется ограничивать потребление кондитерских изделий и жирных продуктов, добавила эксперт.

Ранее эндокринолог Алексей Калинчев предупредил, что манная крупа может привести к резким колебаниям уровня сахара в крови, поэтому ее употребление стоит ограничить.