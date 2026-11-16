Эндокринолог назвал крупу, которая может резко повысить сахар в крови Эндокринолог Калинчев посоветовал ограничить употребление манной каши

Москва16 ноя Вести.Манная крупа может вызывать резкие колебания уровня сахара в крови, поэтому ее употребление стоит ограничить. Об этом в беседе с "Абзацем" рассказал эндокринолог Алексей Калинчев.

Специалист подчеркнул, что здоровым людям без аллергии на глютен подходят все остальные крупы. Средняя рекомендуемая порция составляет 100-200 г в вареном виде два-три раза в день.

Я бы рекомендовал минимизировать только манную крупу. Все остальные безопасны и полезны здоровому человеку без аллергии на глютен сказал врач

Калинчев также посоветовал сочетать сложные углеводы с белками, полезными жирами и овощами. В качестве одного из подходящих вариантов он привел гречку с курицей, оливковым маслом и овощами. Такой принцип питания особенно важен для людей с сахарным диабетом.

При диабете надо обязательно сочетать сложные углеводы с белком и полезными жирами подчеркнул он

Ранее врач Андрей Мартюшев-Поклад рассказал, что сочетание простых углеводов и рафинированных растительных масел с высоким содержанием линолевой кислоты может негативно влиять на состояние сосудов.