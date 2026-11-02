Эндокринолог Баранов: норма глюкозы в крови составляет от 3,3 до 6 ммоль/ литр

Врач назвал оптимальный показатель сахара в крови здорового человека Эндокринолог Баранов: норма глюкозы в крови составляет от 3,3 до 6 ммоль/ литр

Москва2 ноя Вести.Уровень глюкозы в крови здорового человека находится в диапазоне от 3,3 до 6 ммоль на литр, сообщил РИА Новости член Российской ассоциации эндокринологов Павел Баранов.

Если смотреть с позиции именно российских клинических рекомендаций, то коридор нормального уровня глюкозы крови натощак составляет от 3,3 до 6 ммоль на литр сказал врач

Он рекомендовал сдавать кровь строго натощак, не нервничать. Если все условия соблюдены, а показатели оказались не в норме, лучше пересдать анализ.