Москва10 сен Вести.Человеку с дневным рационом в две тысячи килокалорий нужно употреблять в день не более 12 чайных ложек сахара. Об этом рассказала руководитель отделения эндокринологии, эксперт клиники превентивной и антивозрастной медицины Европейского медицинского центра (EMC) Камиля Табеева.

В беседе с РИА Новости она пояснила, что речь идет не только о сахаре-песке или рафинаде. Необходимо учитывать также состав напитков, выпечки и готовых продуктов.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничивать свободные сахара до 10% от суточной калорийности, а в идеале – до 5% пояснила Табеева

Она добавила, что 12 чайных ложек сахара приблизительно равняются 50 граммам.

Ранее врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников рассказал, какие сахарозаменители являются наименее вредными для организма человека.