Врач Хачирова: пить до 5 чашек кофе в день безопасно и даже полезно

Стала известна безопасная дозировка кофе в день Врач Хачирова: пить до 5 чашек кофе в день безопасно и даже полезно

Москва6 авг Вести.Современные исследования утверждают, что кофе - продукт полезный, пить его можно до пяти чашек в день, рассказала ТАСС доцент Пироговского Университета Эльвира Хачирова.

С точки зрения современной кардиологии, кофе - это не враг для сердца, а скорее нейтральный или даже полезный напиток при умеренном потреблении. Безопасными для сердца считаются 3-5 чашек кофе в день сказала доктор

По ее словам, не стоит забывать про индивидуальные особенности организма. Есть люди, которым нужно с осторожностью пить этот напиток. К примеру, тем, у кого кофеин выводится из организма дольше.

Влияет на эффект и способ приготовления кофе. Напиток из турки или френч-пресса может повышать "плохой" холестерин. При добавлении в кофе много сахара, сливок и сиропов польза его сводится на нет.