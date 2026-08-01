Москва1 авг Вести.Распространенные представления о вреде кофе – это устойчивый миф, на самом деле напиток содержит сотни полезных веществ, снижает риски инфарктов, аритмии и рака печени, заявил информационной службе "Вести" врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

Врач отметил, что кофе – это напиток с доказанным лечебным эффектом.

У нас очень устойчивые мифы, что кофе вреден или неполезен, или что-то еще. Я привожу статьи, которые доказывают пользу кофе при гипертонии, при аритмии, особенно при мерцательной аритмии, замедляет старение мозга, деменции. Вот буквально пару недель назад вышло большое исследование. Мы имеем субстанцию, которая является лечебной для многих состояний, предотвращает рак, рак печени, урежает инфаркты. Снижает риски тех же аритмий сказал Мясников

Врач объяснил, что рекомендации пить "не больше четырех чашек в день" не имеют жесткого научного обоснования, выбирать дозировку следует из своих личных ощущений.

Сколько пить? Я вот всегда удивляюсь, что значит "разрешают"? Кто разрешает? Это же тоже очень условно. Каких чашек? Больших, маленьких? Почему четыре? Почему не три? А почему не шесть? Ну, я скажу почему. Здесь около 1000 полезных продуктов. Имеется в виду биологически активных веществ. Нет, действительно такие полифенолы, их очень много, их реально сотни и сотни. Но есть кофеин. И ограничение кофе – это просто обычное ограничение количества кофеина, ну, которое вы можете принимать. Поэтому все зависит не от чашек кофе, а от количества кофеина, который вы принимаете и которое вы можете переносить… Я пью кофе, я гипертоник. Я с утра уже свои таблетки выпил. Никак кофе на мое давление не действует… О вреде кофе я еще вообще ни одной статьи не видел заявил он

Ранее терапевт Анна Иванова сообщила, что употребление кофе без сахара по утрам помогает сжигать жир.