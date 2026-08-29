Москва29 авг Вести.К наименее вредным сахарозаменителям относятся стевия, являющаяся доброкачественным растением, и монкфрут (сушеные плоды луо хань гуо). Об этом ИС "Вести" рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

Он отметил фруктозу, вредность которой объясняется ее плохим усвоением в организме.

Фруктоза полезна. Вредно то избыточное количество фруктозы, которое всасывается в неположенном месте. … Стевия - это растение достаточно доброкачественное. … Наверное, если выбирать наиболее безопасные, то есть еще монкфрут. … Они тоже, в общем-то, наверное, из всего этого минимально вредны. Но опять же, все зависит от количества рассказал Мясников

Ранее Мясников рассказал о храпе. Он назвал случаи, когда храп не является нормой.