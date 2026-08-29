Москва29 авг Вести.Храп периодически бывает у всех, но ситуация является нездоровой, когда у человека возникают трудности с прохождением воздуха в легкие. Об этом ИС "Вести" рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

Он подчеркнул, что храп может наблюдаться даже у здоровых людей.

Храпят все. Вообще все. Молодые, красивые девушки, толстые, безобразные мужики, старики, дети. Так или иначе, физиологический и эпизодический храп есть у всех. Когда появляется постоянный храп, он тоже не является болезнью. Болезнь - это тогда, когда появляются трудности прохождения воздуха в легкие. … Это уже тяжелая степень, это называется апноэ сна, потому что человек ночью дышит, особенно если он тучный, выпил накануне алкоголя, лежит на спине, мягкое небо и язык западают, и человек перестает храпеть - тишина, потому что в данный момент не поступает воздух. А потом жуткий всхрап - и опять пошло. … Это уже болезнь рассказал Мясников

Он подчеркнул, что лучше борьбой с храпом является переворачивание на бок.

Первое, что можно сделать, это повернуть его на бок. ... А второе - это снизить вес и не выпивать на ночь, имеется в виду потребление алкоголя. Лекарств от храпа не было и нет объяснил доктор

Ранее Мясников развеял мифы о вреде кофе. По его словам, напиток содержит очень много полезных веществ, а также снижает риски инфарктов.