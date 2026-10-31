Эндокринолог объяснила, как помочь организму при стрессе Врач Ходашинская: стресс может влиять на уровень глюкозы

Москва31 окт Вести.Стресс может влиять на уровень глюкозы в крови даже тогда, когда человек не менял привычного рациона. Об этом сообщила врач-эндокринолог Антонина Ходашинская в комментарии телеканалу RT.

Как объяснила специалист, когда человек находится в стрессе, у него активируется симпатическая нервная система, повышается выработка адреналина и кортизола. В результате сердцебиение учащается, печень активнее выделяет глюкозу в кровь, обеспечивая энергией мозг и мышцы. Вместе с тем одновременно может снижаться чувствительность тканей к инсулину - гормону, который помогает регулировать уровень глюкозы в крови.

Эндокринолог пояснила, что если стресс – это хроническое состояние, то регулярное воздействие гормонов стресса может способствовать снижению чувствительности к инсулину.

По словам врача, кроме того, на уровень глюкозы оказывает влияет и то, как ведет себя человек при стрессе, потому что некоторые, к примеру, имеют привычку "заедать" стресс или наоборот не могут есть, а также имеют проблемы со сном.

Ходашинская посоветовала при стрессе придерживаться здорового режима сна и питания, а также стараться уделять время физической активности.

Даже обычная прогулка помогает мышцам активнее использовать глюкозу объяснила эксперт

Кроме того, эндокринолог порекомендовала при стрессе прибегать к дыхательным практикам, делать небольшие перерывы в работе и искать другие способы расслабиться.

Вместе с тем эксперт указала на то, что людям, у которых диагностирован сахарный диабет, важно учитывать возможное влияние стресса на показатели глюкозы, но менять дозы препаратов надо только по совету врача.

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