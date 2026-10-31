Москва31 октВести.Стресс может влиять на уровень глюкозы в крови даже тогда, когда человек не менял привычного рациона. Об этом сообщила врач-эндокринолог Антонина Ходашинская в комментарии телеканалу RT.
Как объяснила специалист, когда человек находится в стрессе, у него активируется симпатическая нервная система, повышается выработка адреналина и кортизола. В результате сердцебиение учащается, печень активнее выделяет глюкозу в кровь, обеспечивая энергией мозг и мышцы. Вместе с тем одновременно может снижаться чувствительность тканей к инсулину - гормону, который помогает регулировать уровень глюкозы в крови.
Эндокринолог пояснила, что если стресс – это хроническое состояние, то регулярное воздействие гормонов стресса может способствовать снижению чувствительности к инсулину.
По словам врача, кроме того, на уровень глюкозы оказывает влияет и то, как ведет себя человек при стрессе, потому что некоторые, к примеру, имеют привычку "заедать" стресс или наоборот не могут есть, а также имеют проблемы со сном.
Ходашинская посоветовала при стрессе придерживаться здорового режима сна и питания, а также стараться уделять время физической активности.
Даже обычная прогулка помогает мышцам активнее использовать глюкозуобъяснила эксперт
Кроме того, эндокринолог порекомендовала при стрессе прибегать к дыхательным практикам, делать небольшие перерывы в работе и искать другие способы расслабиться.
Вместе с тем эксперт указала на то, что людям, у которых диагностирован сахарный диабет, важно учитывать возможное влияние стресса на показатели глюкозы, но менять дозы препаратов надо только по совету врача.
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