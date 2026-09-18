Нутрициолог перечислила продукты, которые помогут при стрессе Нутрициолог Сергунина: какао и орехи помогут снизить уровень стресса

Москва18 сен Вести.Нутрициолог, консультант по пищевому поведению Вероника Сергунина перечислила продукты, которые помогут снизить уровень стресса. Ее слова приводит издание NEWS.ru.

Рекомендую добавить в рацион болгарский перец, киви и ягоды, так как это природный источник витамина С сказала нутрициолог

По словам эксперта, также полезны темная зелень, семечки тыквы, орехи, какао, темный шоколад (минимум 85% содержания какао-бобов) – эти продукты восполняют магний.

Нутрициолог также сообщила, что для поддержки электролитного баланса следует добавить в утренний стакан воды морскую или гималайскую соль, а для синтеза гормонов в рацион следует включить полноценный белок из птицы, рыбы и яиц.

Также специалист уточнила, что при стрессе организм расходует колоссальное количество ресурсов и нуждается в их регулярной подпитке.

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