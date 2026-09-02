Назван напиток, который избавит от ощущения тяжести после сытного обеда Биолог Лялина: напиток айран избавит от чувства тяжести после сытного обеда

Москва2 сен Вести.Кисломолочный напиток айран помогает избавиться от ощущения тяжести после обильного приема пищи. Такое заявление сделала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина в комментарии NEWS.ru.

Специалист уточнила, что айран, как и напиток тан, очень полезны, хотя у них разный культурный и технологический профиль. По словам Лялиной, пробиотики в составе восстанавливают микрофлору кишечника, улучшают метаболизм, а также помогают организму переваривать тяжелую пищу.

Айран помогает расщеплять жиры и предотвращает чувство тяжести, его необходимо пить во время или сразу после плотного обеда рассказала биолог

Лялина уточнила, что айран можно сделать основой для холодных соусов. Она сообщила, что также этот напиток можно употреблять в качестве легкого перекуса для быстрого утоления голода.

Говоря о напитке тан, эксперт сообщила, что это оптимальный вариант для утоления жажды. А также, по ее словам, тан идеален для употребления после занятий спортом или долгих прогулок, потому что помогает восполнить запасы солей.

Ранее диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые помогут не впасть в осеннюю хандру.