Чай после еды — вредная привычка: врач объяснила, почему не стоит пить после еды Врач-аллерголог Насанкаева: употребление чая сразу после еды может вредить

Москва17 авг Вести.Привычка заканчивать обед или ужин чашкой чая, укоренившаяся в сознании многих россиян, с точки зрения медицины далеко не безобидна. О том, почему этот ритуал может навредить пищеварению, в беседе с RT рассказала врач-аллерголог-иммунолог "СМ-Клиники" Елена Насанкаева.

По словам специалиста, главная опасность кроется в танинах — полифенольных соединениях, которые содержатся в чае и обладают выраженными вяжущими свойствами.

Они связываются с белками пищи, образуя труднорастворимые комплексы. В результате пищеварительным ферментам, в частности пепсину, становится сложнее расщеплять белки. Это может сопровождаться чувством тяжести, вздутием живота и дискомфортом после еды пояснила врач

Она добавила, что танины также снижают активность ферментов, отвечающих за переваривание углеводов и жиров — амилазы и липазы, из-за чего усвоение питательных веществ становится менее эффективным.

Дополнительный удар по желудку наносит большое количество жидкости.

Чай, как и любые другие напитки, частично разбавляет желудочный сок, повышает уровень pH и снижает активность ферментов. Особенно это актуально после белковой пищи. По данным исследований, при употреблении чая активность желудочного сока может снижаться на 30—50% отметила Насанкаева

Кроме того, танины связывают железо, кальций, магний и цинк, ухудшая их всасывание. Особенно это опасно для беременных женщин, вегетарианцев и людей с дефицитом железа.

Значение имеет и температура напитка.

Очень горячий чай — выше 70 градусов — способен травмировать слизистую оболочку пищевода и желудка, повышая риск развития воспалительных изменений. Слишком холодный напиток также нежелателен предупредила врач

Чтобы избежать проблем, специалист советует пить чай не ранее чем через 30–60 минут после легкой еды и через 90–120 минут после плотного обеда, отдавая предпочтение слабо заваренным белым или травяным чаям — например, ромашковому, мятному или имбирному.

Ранее диетолог посоветовала заменить чай и кофе на воду и компоты в жару.