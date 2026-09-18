Психолог рассказала, чем дополнить рацион при осенней хандре Клинический психолог Королева посоветовала есть орехи при осенней хандре

Москва18 сен Вести.Россиянам, которые столкнулись с признаками осенней хандры, нужно дополнить свой рацион такими продуктами, как рыба, яйца, орехи и темный шоколад. Об этом сообщила клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт Юлия Королева в разговоре с NEWS.ru.

Эксперт отметила, что осенняя хандра – это временное явление, которое отражается как на психическом, так и на физическом состоянии человека. Дело в том, что это естественная реакция организма на сокращение светового дня и смену сезонов. В этот период выработка серотонина, дофамина, мелатонина организмом сокращается. Как только организм адаптируется, хандра проходит.

Длится она не более двух недель. Чтобы облегчить состояние, ежедневно гуляйте днем, проводите на улице не менее 30 минут в светлое время. Спите не меньше семи часов в темной комнате. Добавьте в рацион рыбу, яйца, орехи и темный шоколад отметила собеседница издания

Психолог добавила, что при осенней хандре также помогут встречи с друзьями и хобби. Кроме того, в этот период не стоит пренебрегать заботой о себе.