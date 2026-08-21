Москва21 авгВести.Климатические условия в регионе проживания могут влиять на настроение человека и частоту осенней хандры, рассказала RT клинический психолог Марианна Абравитова.
По словам специалиста, в регионах с большим количеством солнечных дней люди зачастую выглядят более жизнерадостными.
Можно вспомнить и бразильские фестивали или людей в Индии, где практически все улыбаются, начиная с тех, у кого не самые благоприятные условия жизнисказала Абравитова
При этом в северных регионах, где преобладает пасмурная погода, может чаще встречаться подавленное настроение. Абравитова отметила, что климат оказывает влияние на человека не только психологически, но и с точки зрения физиологии.
На настроение, по ее словам, могут воздействовать температура, количество солнечного света, особенности выработки гормонов и визуальное восприятие окружающего пространства.
Все это влияетзаключила Абравитова
Ранее социальная сеть "Одноклассники", порталы "Новости Mail" и "Здоровье Mail" выяснили, что только у 11% россиян не меняется настроение с приходом осени.