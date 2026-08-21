Меньше солнца – больше хандры: психолог рассказала о влиянии климата Психолог Абравитова: климатические условия влияют на частоту осенней хандры

Москва21 авг Вести.Климатические условия в регионе проживания могут влиять на настроение человека и частоту осенней хандры, рассказала RT клинический психолог Марианна Абравитова.

По словам специалиста, в регионах с большим количеством солнечных дней люди зачастую выглядят более жизнерадостными.

Можно вспомнить и бразильские фестивали или людей в Индии, где практически все улыбаются, начиная с тех, у кого не самые благоприятные условия жизни сказала Абравитова

При этом в северных регионах, где преобладает пасмурная погода, может чаще встречаться подавленное настроение. Абравитова отметила, что климат оказывает влияние на человека не только психологически, но и с точки зрения физиологии.

На настроение, по ее словам, могут воздействовать температура, количество солнечного света, особенности выработки гормонов и визуальное восприятие окружающего пространства.

Все это влияет заключила Абравитова

Ранее социальная сеть "Одноклассники", порталы "Новости Mail" и "Здоровье Mail" выяснили, что только у 11% россиян не меняется настроение с приходом осени.