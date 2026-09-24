Эксперты рассказали, что может помочь справиться с осенней хандрой

Россиянам дали советы, как справиться с осенней хандрой Эксперты рассказали, что может помочь справиться с осенней хандрой

Москва24 сен Вести.Справиться с осенней хандрой помогут занятия йогой, рукоделие, травяные чаи и соблюдение режима сна с прогулками на свежем воздухе. Своими советами с ИС "Вести" поделились эксперты: тренер по йоге Светлана Попова, гончарный мастер Дарья Максимова, цветовод Любовь Аристархова и врач-диетолог Анна Симбирцева.

По словам тренера по йоге и растяжке проекта "Спортивные выходные" Светланы Поповой, занятия йогой помогают изменить ментальное состояние через работу с телом.

На физическом уровне мы меняем свое ментальное состояние, потому что, когда мы начинаем чувствовать свое тело, прислушиваться к своим ощущениям, к своим изменениям в теле, также происходит и изменение и в нашем сознании сказала Попова

Помочь отвлечься от стресса и освободить голову может и рукоделие, сообщила главный мастер гончарной мастерской Дарья Максимова.

Это занятие очень медитативное, очень погружающее. И когда люди приходят на гончарный мастер-класс, они в этом процессе творчества полностью [находятся] рассказала Максимова

Цветовод Любовь Аристархова советует заваривать вкусные и полезные чаи с фруктами, ягодами и травами.

Нужно что-нибудь яркое делать. Надо заваривать всякие чаи вкусные, яркие, я вот с облепихой очень люблю. [Чай с мятой] успокаивает на ночь. Поэтому вечером заварили себе чаек, и перед сном, так скажем, получили вот такое удовольствие и расслабление сообщила Аристархова

Врачи, в свою очередь, рекомендуют соблюдать режим и чаще находиться на свежем воздухе.

Одни из важных рекомендаций – это соблюдать режим сна и бодрствования, обязательно высыпаться. Находиться на улице в светлые часы: то есть какие-то прогулки утром, днем. И очень важно небольшую физическую нагрузку себе давать сказала Симбирцева

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