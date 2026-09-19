Москва19 сен Вести.При длительном стрессе, вызванном, например, выходом из отпуска на работу и резком включении в большое количество рабочих и бытовых задач, необходимо восполнять дефицит холина. Об этом рассказал ИС "Вести" врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

Если человек длительное время находится в состоянии стресса и тревожности, необходимо посетить врача и исключить серьезные заболевания, симптомом которых может быть усталость, отметил доктор.

Длительный стресс - это не физиологический стресс, потому что физиологический стресс - это короткие дистанции, а длительный стресс истощает ресурсы нервной системы и возникает дефицит холина. Наверняка вы в этом режиме еще и питаетесь на бегу. Холин содержится в яйцах, твороге, субпродуктах. Но все это должно свежее и в больших количествах. Поэтому первым делом вам надо попробовать восполнить холин, в каждой капсуле должно быть не меньше 500 мг, и я всегда за то, чтобы принимать холин в сочетании с гинкго билобой, растением, которое может улучшать мозговое кровообращение. Тут важен курсовой прием, не менее трех месяцев для достижения результата, это накопительный эффект объяснил Мясников

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