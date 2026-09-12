Москва12 сен Вести.Красный дрожжевой рис, бобовые, орехи и растительные масло помогают контролировать и даже снижать уровень "плохого" холестерина в организме человека. Подробности ИС "Вести" рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

Красный дрожжевой рис помогает снижать уровень холестерина, но его необходимо есть с осторожностью людям, принимающим статины, отметил эксперт.

Красный дрожжевой рис, но не надо считать, что это натуральный продукт. Он содержит вещество структурно одинаковое с аторвастатином. Это статин. Поэтому смысл есть его в рисе, когда вы можете купить в аптеке и дозировать? У него точно такие же побочные действия. В руководстве прямо пишут, что людям, уже принимающим статины, его кушать нельзя, потому что он увеличивает действие этих веществ объяснил Мясников

Также он посоветовал отойти от насыщенных животных жиров и перейти на полиненасыщенные.

Омега-3, океанская рыба, вообще жиры. Надо понимать, что жиры делятся на насыщенные жиры животные и ненасыщенные. И есть полиненасыщенные жирные кислоты: омега-3 – это рыба, омега-6 – это растительные масла, оливковое предпочтительно уточнил врач

Определенный эффект на снижение холестерина имеют фитостеролы – это вещества, которые по своей структуре похожи на холестерин.

Практически холестерин, но без его метаболических свойств. Поэтому, когда они начинают всасываться в кишечнике, они конкурируют с холестерином… уже настоящий холестерин всасывается значительно меньше… Где они содержатся? Бобовые, орехи, чечевица и масла. И, кстати, там не оливковое масло содержит его больше всего, а кукурузное и рапсовое. Но тут проблема какая? Чтобы оно работало, надо иметь в организме не менее двух грамм в сутки. А для этого надо есть немереное количество всего этого рассказал специалист

Мясников подчеркнул, что при повышенном уровне "плохого" холестерина необходимо начинать прием статинов, так как они помогут снизить уровень липопротеидов низкой плотности на 50-60%, а правильная жесткая диета – только на 10-20%.