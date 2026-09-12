Доктор Мясников дал советы гипертоникам для нормализации давления Доктор Мясников: отказ от соли и обезболивающих поможет нормализовать давление

Москва12 сен Вести.Ограничение употребления соли и различных обезболивающих препаратов может помочь людям с гипертонией, если у них не нормализуется давление при приеме назначенных лекарств. Об этом ИС "Вести" сообщил врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

Он отметил, что, если пациент полностью уберет из рациона соль и будет получать ее только из продуктов, то эффект будет равен приему одного препарата от гипертонии.

Ограничение соли. Просто выбросить солонку и употреблять ту соль, которая скрыта в продуктах, иногда равносильно, как будто бы ты добавил третью таблетку, третий компонент… Это эффективное лечение. Это может уменьшить нагрузку на практически одну таблетку сказал Мясников

Прием нестероидных противовоспалительных препаратов также повышает давление, задерживая воду в организме и ухудшая клубочковую фильтрацию почек.

Все эти напроксены, диклофенаки – нестероидные противовоспалительные препараты, за исключением парацетамола и аспирина, задерживают воду, ухудшают клубочковую фильтрацию почек… [Задержка воды] литрами измеряется, у тебя появляются отеки ног. Почему их ни в коем случае нельзя больным с сердечной недостаточностью? Сердце просто захлебнется. И они повышают давление объяснил врач

Также Мясников рассказал, что включают новые рекомендации по лечению гипертонии.