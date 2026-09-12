Москва12 сен Вести.Новые рекомендации по лечению гипертонии включают назначение приема небольших доз сразу двух-трех препаратов, при этом не исключаются общие рекомендации по диете и физической нагрузке. Подробности ИС "Вести" рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

По его словам, сегодня чаще всего пациентам с высоким давлением назначают одну таблетку, в которой уже смешаны два-три лекарства разного действия.

Мы сегодня даем сразу два, а то и три лекарства в небольшой дозе. Желательно в одной таблетке. Сегодня это везде доступно… Когда мы даем уже отработанный, запрессованный в одной дозе, мы сразу действуем на несколько разных механизмов объяснил Мясников

Помимо прочего в настоящее время врачи все чаще используют блокаторы альдостерона для лечения гипертонии. При вторичном альдостеронизме надпочечники вырабатывают избыток этого гормона, что происходит в ответ на внешние стимулы и заболевания других органов.

Сейчас появились новые препараты, которые… блокируют выработку альдостерона. То есть они выше работают, они работают [в] надпочечниках, где он вырабатывается, а [прошлый] препарат работал в тканях, мешая его действию. То есть новая группа препаратов – у нее намного меньше побочных явлений сообщил врач

Ранее в Минздраве РФ назвали показатели, при котором у человека диагностируется повышенное давление.