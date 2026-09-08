Кардиолог Бойцов: гипертония диагностируется при давлении 140 на 90 и выше

В Минздраве назвали показатели давления, при котором диагностируется гипертония Кардиолог Бойцов: гипертония диагностируется при давлении 140 на 90 и выше

Москва8 сен Вести.Гипертонию диагностируют при давлении 140 на 90 и выше, сообщил в беседе с РИА Новости генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Чазова, главный внештатный кардиолог Минздрава РФ академик РАН Сергей Бойцов.

Если говорить про гипертонию, то она диагностируется, когда цифры 140 на 90 миллиметров ртутного столба и выше. Цифры в диапазоне по систолическому, то есть "верхнему" артериальному давлению от 120 до 140 допустимы, но это зона контроля и внимания отметил врач

Он уточнил, что идеальным считается давление 120 на 80​​​.

По словам Бойцова, метаболический сердечно-сосудистый синдром, на фоне которого чаще всего проявляется гипертония, повышает риск развития серьезных сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа.