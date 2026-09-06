Кардиолог Алиева предупредила о повышении давления с наступлением холодов Врач назвала способы контролировать давление в холодное время года

Москва6 сен Вести.С наступлением холодов у некоторых людей может повышаться артериальное давление. Об этом NEWS.ru рассказала кардиолог Пироговского университета Луиза Алиева.

По словам специалиста, при снижении температуры сосуды сужаются, из-за чего увеличивается сосудистое сопротивление. Особенно внимательно следить за давлением в осенне-зимний период следует людям с гипертонией. При этом на показатели влияют не только погодные условия, но и физическая активность, питание, употребление соли и алкоголя, качество сна, стресс, масса тела и регулярность приема лекарств.

Кардиолог рекомендовала одеваться по погоде, не приступать к интенсивным нагрузкам сразу после выхода на холод и постепенно увеличивать нагрузку во время прогулок или тренировок. Давление следует измерять после нескольких минут отдыха, в спокойном состоянии, лучше дважды с интервалом в одну-две минуты утром и вечером. Если показатели несколько дней подряд превышают привычный уровень, необходимо обратиться к врачу.