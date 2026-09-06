Москва6 сен Вести.Низкое атмосферное давление, которое характерно для дождливой погоды, может вызывать у метеочувствительных людей слабость, сонливость, головокружение и одышку. Об этом сообщил врач общей практики Европейского медицинского центра Азамат Жамбеев в интервью РИА Новости.

При пониженном атмосферном давлении, характерном для циклона и пасмурной сырой погоды, сосуды расширяются, сердцебиение может учащаться. Человек может чувствовать слабость, сонливость, головокружение, иногда появляется одышка пояснил медик

Жамбеев обратил внимание, что к группе риска, как правило, относятся пожилые люди, люди, которые страдают гипертонией, гипотонией, ишемической болезнью сердца, заболеваниями суставов, аритмией и атеросклерозом.