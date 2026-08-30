Mash: жители Краснодара несколько дней жалуются на удушье и кашель после грозы Mash: множество краснодарцев пострадали от грозовой астмы

Москва30 авг Вести.Жители Краснодара несколько дней жалуются на удушье и кашель после грозы, сообщил MAХ-канал Mash.

Жалобы начались в ночь на 27 августа — больше ста человек обратились в больницу с одними и теми же симптомами: сильной одышкой, приступами кашля и резким затруднением дыхания… некоторым потребовался кислород отметили в источнике

В качестве причины называют грозовую астму: внезапную вспышку тяжелых приступов удушья и бронхоспазма, которая возникает во время сильного дождя с грозой у людей с сезонной аллергией на пыльцу. Из-за непогоды пыльца амброзии проникает глубже в дыхательные пути, что провоцирует тяжелые приступы и резкое ухудшение дыхания.