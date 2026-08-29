Жители Краснодара массово пожаловались на удушье после грозы Более 100 жителей Краснодара обратились ко врачам из-за удушья после грозы

Москва29 авг Вести.В Краснодаре более 100 человек обратились к медикам с удушьем и приступами сильного кашля после грозы. Об этом пишет Mash.

Отмечается, что жалобы начались ночью 27 августа.

Больше ста человек обратились в больницу с одними и теми же симптомами: сильной одышкой, приступами кашля и резким затруднением дыхания сказано в публикации

По словам жительницы Краснодара, она срочно отвезла дочь в больницу на улице Айвазовского. В лечебном учреждении уже находилось много людей с похожими симптомами, некоторым потребовался кислород.

Причиной массовых жалоб стала грозовая астма. Из-за нее пыльца амброзии глубоко проникает в дыхательные пути и провоцирует приступы удушья. Как отметила краснодарский аллерголог Мария Малахова, раньше такого количества пациентов с подобными жалобами не было, многих привозили на скорой.