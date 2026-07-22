Москва22 июл Вести.В связи пожаром в Краснодаре краевое управление Роспотребнадзора посоветовало жителям пить больше воды, промывать глаза, нос и горло, а на улице использовать маски и респираторы.

Такие рекомендации ведомство разместило на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В связи с возгоранием в г. Краснодаре и имеющимися рисками напоминаем жителям: избегать нахождения на открытом воздухе, … при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы говорится в публикации

Рекомендовано также не открывать окна, чаще проводить в помещении влажную уборку, отказаться от курения и от контактных линз в пользу очков.

В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания, а также обострения хронических болезней необходимо сразу обратиться к врачу.