Москва22 июлВести.К работам по тушению пожара на территории складского комплекса в Краснодаре привлекут авиацию, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
В настоящее время на месте ЧП работают 105 человек, задействовано 37 единиц техники.
К тушению пожара на складском комплексе в Краснодаре привлекут вертолетговорится в публикации регионального оперштаба в MAX
Ранее сообщалось, что в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на складской комплекс в Краснодаре пострадали три человека.