К борьбе с огнем в складском комплексе в Краснодаре привлекут вертолет

К тушению складского комплекса в Краснодаре привлекут авиацию К борьбе с огнем в складском комплексе в Краснодаре привлекут вертолет

Москва22 июл Вести.К работам по тушению пожара на территории складского комплекса в Краснодаре привлекут авиацию, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В настоящее время на месте ЧП работают 105 человек, задействовано 37 единиц техники.

К тушению пожара на складском комплексе в Краснодаре привлекут вертолет говорится в публикации регионального оперштаба в MAX

Ранее сообщалось, что в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на складской комплекс в Краснодаре пострадали три человека.