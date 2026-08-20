В Краснодарском крае объявлена авиационная опасность Авиационная опасность объявлена на территории Краснодарского края

Москва20 авг Вести.На территории Краснодарского края объявлена авиационная опасность, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Уведомление об этом было опубликовано в MAX в 9.56 по московскому времени в четверг, 20 августа.

Авиационная опасность на территории Краснодарского края говорится в заявлении

Также в ведомстве предупредили об угрозе падения взрывных устройств.

Жителям рекомендовано отойти от окон, укрыться в защищенных помещениях, не оставаться на улице и в транспортных средствах.