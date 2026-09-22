Авиационная опасность объявлена в Краснодарском крае Авиационная опасность объявлена на территории Краснодарского края

Москва22 сен Вести.Авиационная опасность объявлена на территории Краснодарского края, есть угроза падения взрывных устройств. Об этом сообщило региональное МЧС России.

Авиационная опасность … Существует угроза падения взрывных устройств говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Гражданам рекомендовали отойти от окон, укрыться в защищенном помещении (защитное сооружение, заглубленное помещение, подвал). При нахождении на улице надо также зайти в ближайшее защищенное помещение.