Москва22 сенВести.Авиационная опасность объявлена на территории Краснодарского края, есть угроза падения взрывных устройств. Об этом сообщило региональное МЧС России.
Авиационная опасность … Существует угроза падения взрывных устройствговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Гражданам рекомендовали отойти от окон, укрыться в защищенном помещении (защитное сооружение, заглубленное помещение, подвал). При нахождении на улице надо также зайти в ближайшее защищенное помещение.