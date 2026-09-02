МЧС предупредило жителей Кубани об авиационной опасности В Краснодарском крае введен режим авиационной опасности

Москва2 сен Вести.В Краснодарском крае объявлена авиационная опасность. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону на платформе MAX.

Авиационная опасность на территории Краснодарского края говорится в публикации

Жителей просят соблюдать меры безопасности. В помещениях следует отойти от окон и укрыться в подвале или защищенном сооружении; на улице или в транспорте - спуститься в ближайшее укрытие или использовать складки местности.

В случае обнаружения обломков взрывных устройств категорически запрещено приближаться к ним, необходимо сразу звонить по номеру 112.

Информация об отмене режима будет сообщена дополнительно.