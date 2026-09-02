Москва2 сенВести.В Краснодарском крае объявлена авиационная опасность. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону на платформе MAX.
Авиационная опасность на территории Краснодарского краяговорится в публикации
Жителей просят соблюдать меры безопасности. В помещениях следует отойти от окон и укрыться в подвале или защищенном сооружении; на улице или в транспорте - спуститься в ближайшее укрытие или использовать складки местности.
В случае обнаружения обломков взрывных устройств категорически запрещено приближаться к ним, необходимо сразу звонить по номеру 112.
Информация об отмене режима будет сообщена дополнительно.