Москва30 авг Вести.На территории Краснодарского края объявлена авиационная опасность, местным жителям необходимо покинуть улицы и укрыться в помещениях со сплошными стенами. К окнам подходить нельзя. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Авиационная опасность на территории Краснодарского края. Существует угроза падения взрывных устройств. Если вы в здании — отойдите от окон, укройтесь в защищенном помещении (защитное сооружение, заглубленное помещение, подвал). Если вы на улице — укройтесь в ближайшем защищенном помещении или в складках местности говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Оставаться в транспорте небезопасно, необходимо покинуть салон и найти укрытие.