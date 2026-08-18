Москва18 авгВести.Главное управление МЧС России по Москве предупредило жителей и гостей столицы о предстоящем ухудшении погоды.
В период с 00.00 часов до 10.00 19 августа в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, в период с 03.00 до конца суток 19 августа местами порывы ветра до 17 м/сговорится в публикации ведомства в мессенджере MAX
В этой связи в МЧС рекомендовали быть внимательными на улице и за рулем автомобиля, не оставлять без присмотра детей, беречь себя и близких.
В случае необходимости гражданам предложили звонить по телефонам 101 или 112.