Москвичей предупредили о надвигающейся грозе и усилении ветра В Москве предстоящей ночью ожидается гроза

Москва18 авг Вести.Главное управление МЧС России по Москве предупредило жителей и гостей столицы о предстоящем ухудшении погоды.

В период с 00.00 часов до 10.00 19 августа в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, в период с 03.00 до конца суток 19 августа местами порывы ветра до 17 м/с говорится в публикации ведомства в мессенджере MAX

В этой связи в МЧС рекомендовали быть внимательными на улице и за рулем автомобиля, не оставлять без присмотра детей, беречь себя и близких.

В случае необходимости гражданам предложили звонить по телефонам 101 или 112.