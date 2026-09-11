Москва11 сен Вести.Индивидуальной нормы давления нет. Так считает академик РАН, врач-кардиолог, профессор Юрий Беленков. Об этом он заявил в интервью aif.ru.

По его мнению, показатель артериального давления 120 на 80 является нормой для всех без исключения. Цифры чуть ниже допустимы для женщин-гипотоников молодого и среднего возраста, а давление 135 на 85 приемлемо для пациентов с почечными заболеваниями или сахарным диабетом второго типа. Врач предупредил о недоспустимости самостоятельной отмены препаратов от давления при побочных эффектах.

Лечатся для того, чтобы не было хуже, а не когда становится плохо отметил хирург-кардиолог

Но и терпеть недомогание нельзя. Правильное поведение в такой ситуации – это повторное обращение к врачу, чтобы он разобрался в причинах возникновения побочных эффектов и назначил новую терапию. Не следует отменять препараты самостоятельно, подчеркнул Юрий Беленков. Аналогично надо относиться к статинам, назначаемым при высоком уровне холестерина. Если пациент не переносит статины, то врач может назначить другие средства, например, эзетимиб, бемпедоевую кислоту или ингибиторы PCSK9.

Гипертонию, атеросклероз и фибрилляцию предсердий (мерцательную аритмию) лечат постоянно, чтобы не допустить осложнений. При этом сильные колебания давления опасны, особенно в пожилом возрасте, предупреждает врач. Это может вызвать ухудшение мозгового кровообращения. Причиной ухудшения самочувствия при этом может быть не прием лекарства, а недостаточное или чрезмерное снижение давления, нарушения сна, включая апноэ.

Юрий Беленков также пояснил, что нельзя без показаний принимать аспирин для профилактики "сгущения крови". Прием аспирина увеличивает риск развития гастрита, образования эрозий и язв. Он добавил, что антикоагулянты применяют при тромбоэмболии легочной артерии, мерцательной аритмии, после стентирования, ангиопластики и операций на сердце. Схемы лечения могут быть пересмотрены врачом с учетом состояния пациента. Также важно, чтобы врач грамотно и доступно объяснил пациенту назначение лекарств и схему их приема.

Ранее Юрий Беленков отмечал, что использование искусственного интеллекта (ИИ) и роботов помогает врачам при лечении сердечной недостаточности.