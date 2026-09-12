Москва12 сен Вести.Единственный приступ желчнокаменной болезни является показанием к скорому удалению камней. Об этом ИС "Вести" сообщил врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

При этом при частых приступах желчной колики требуется удаление камней вместе с желчным пузырем, отметил он.

Приступы желчнокаменной болезни, если они были, неважно, что они сейчас прошли, мы их удаляем. Если камни бессимптомные, это случайная находка на УЗИ, мы их не должны удалять, если мы работаем по западной школе. У нас школа говорит, что даже профилактически можем удалять камни… но посчитали, что овчинка выделки не стоит, и поэтому все больше у нас распространяется западная идея… [Если] приступ хотя бы один был, то удаляем