Назван симптом, при котором надо сразу бежать к врачу из-за риска панкреатита Врач Тен: усиление боли в животе в положении лежа - признак панкреатита

Москва2 сен Вести.Врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен рассказала, что усиление болей в области живота в положении лежа может говорить о развитии панкреатита, и при таком симптоме при смене позы нужно немедленно обратиться к врачу. Слова специалиста приводит издание NEWS.ru.

По объяснениям врача, у боли при панкреатите есть характерная особенность – она начинает немного затихать, если сесть или наклониться. А вот при лежании на спине или боку боль обычно усиливается, предупредила специалист.

Если вы заметили, что вам легче сидеть согнувшись, чем лежать, это серьезный повод заподозрить проблемы с поджелудочной железой сказала Зарема Тен

Терапевт порекомендовала отказаться от позиции "полежу, и все пройдет" и обращаться к медикам.

Панкреатит - это воспаление поджелудочной железы, которое может быть вызвано различными факторами, такими как алкогольное потребление, желчнокаменная болезнь, травмы живота, вирусы, прием некоторых лекарств и другое. При этом состоянии железа начинает "переваривать" саму себя, что приводит к отеку, разрушению тканей и нарушению пищеварения.

Ранее врач-пластический хирург Леонид Зварич заявил ИС "Вести", что из-за неправильного приема "Оземпика" может развиваться панкреатит.