Онколог рассказала, как распознать опухоли головы или шеи Онколог Фатьянова: долгое ощущение кома в горле может говорить о раке

Москва5 авг Вести.Онколог, кандидат медицинских наук Анастасия Фатьянова напомнила, что ощущение кома в горле может быть одним из симптомов рака. Ее слова приводит NEWS.ru.

Говоря об опухолях головы и шеи, эксперт сообщила, что на ранних стадиях о них говорит некоторый дискомфорт, которому обычно не придают значение. По словам Фатьяновой, если новообразование затрагивает гортань и голосовые связки, часто появляется осиплость.

Ощущение кома в горле тоже может появиться по разным причинам. Человеку постоянно хочется откашляться или появляется чувство сдавливания, иногда до такой степени, что трудно глотать сообщила онколог

Вместе с тем эксперт уточнила, что похожие симптомы наблюдаются и при доброкачественных новообразованиях. Анастасия Фатьянова отметила, что наиболее верное решение – обратиться к медикам.

Онколог уточнила, что ощущение кома в горле также может иметь отношение к воспалительным процессам – ларингиту, фарингиту или тонзиллиту. Врач объяснила, что в таких случаях могут быть першение и боль. Кроме того, Фатьянова рассказала, что такой симптом может свидетельствовать и о проблемах с щитовидной железой.

Собеседница журналистов добавила, что насторожиться стоит, если симптом не проходит несколько недель или возвращается с новой силой после кратковременного улучшения. Также, по ее словам, к этому могут добавиться боль, снижение аппетита, затрудненное дыхание, а серьезный повод для тревоги - увеличение лимфоузлов на шее.

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