Москва2 авг Вести.Рак поджелудочной железы на ранних стадиях протекает практически бессимптомно, поэтому это заболевание называют "тихим убийцей". Об этом в беседе с NEWS.ru сообщила терапевт Видновской больницы Зарема Тен.

По ее словам, сдавление опухолью желчных протоков отражается на внешности больного в виде пожелтения кожи и склера глаз.

Темная моча и светлый кал, по ее словам, также относятся к возможным симптомов рака поджелудочной.

Среди других симптомов:

- ноющая боль, отдающая в спину;

- резкая потеря веса и аппетита;

- тошнота, рвота и прочие проблемы с пищеварением;

- диабет II типа, внезапно развившийся у человека без лишнего веса.

Специалист отметила, что наличие данных симптомов не означает, что у вас рак. Однако следует обратиться к врачу и пройти обследование у гастроэнтеролога.

Ранее научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо сообщила, что человеку для поддержания биоритма следует ложиться спать примерно в одно и то же время, избегая позднего отхода ко сну.