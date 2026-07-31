Москва31 июлВести.Дефицит витамина D повышает риск развития рака молочной железы и толстой кишки, сообщила врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Анна Кузнецова в беседе с NEWS.ru.
Она отметила, что данный витамин играет критическую роль в регуляции клеточных процессов.
Нарушение регуляции при дефиците увеличивает риск злокачественных образований. Эпидемиологические исследования связывают низкий уровень витамина D с повышенным риском развития рака молочной железы, толстой кишки, простаты, яичников, пищевода и некоторых других локализаций. Данные о влиянии приема добавок на заболеваемость пока неоднозначны. Однако есть свидетельства, что поддержание адекватного уровня витамина D может снижать смертность от онкологиисказала Кузнецова
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