Врач назвала витамин, дефицит которого повышает риск развития рака Врач Кузнецова: дефицит витамина D опасен риском рака груди и толстой кишки

Москва31 июл Вести.Дефицит витамина D повышает риск развития рака молочной железы и толстой кишки, сообщила врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Анна Кузнецова в беседе с NEWS.ru.

Она отметила, что данный витамин играет критическую роль в регуляции клеточных процессов.

Нарушение регуляции при дефиците увеличивает риск злокачественных образований. Эпидемиологические исследования связывают низкий уровень витамина D с повышенным риском развития рака молочной железы, толстой кишки, простаты, яичников, пищевода и некоторых других локализаций. Данные о влиянии приема добавок на заболеваемость пока неоднозначны. Однако есть свидетельства, что поддержание адекватного уровня витамина D может снижать смертность от онкологии сказала Кузнецова

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