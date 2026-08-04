Роспотребнадзор: головные и мышечные боли могут быть симптомами вируса Коксаки

В Роспотребнадзоре рассказали о возможных признаках заражения вирусом Коксаки Роспотребнадзор: головные и мышечные боли могут быть симптомами вируса Коксаки

Москва4 авг Вести.Головные и мышечные боли, лихорадка и тошнота могут сигнализировать о заражении вирусом Коксаки. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что о вирусе Коксаки могут свидетельствовать самые разные признаки, в половине случаев зараженные переносят инфекцию бессимптомно.

У других внезапно появляется лихорадка, головные и мышечные боли, боль в горле, тошнота, болевые ощущения в животе. Заболевший инфекцией, вызванной вирусами Коксаки, может не иметь других симптомов кроме лихорадки цитирует заявление ведомства ТАСС

Собеседники агентства добавили, что, по современным данным, существуют три группы вирусов Коксаки: Альфакоксаки (25 серотипов), Бетакоксаки (63 серотипа) и Коксакипол (20 серотипов), наиболее распространены первые два.

На Альфакоксаки, как правило, указывают высыпания на коже, поражение верхних дыхательных путей, стоматит и герпангина, конъюнктивит, склерит, диарея, также возможно развитие менингита. В большинстве случаев этим видом вируса заболевают дети дошкольного возраста.

Вирусы Бетакоксаки чаще вызывают легкие лихорадочные заболевания, однако они могут также поражать сердце, плевру, печень, поджелудочную железу и нередко становятся причиной выраженного болевого синдрома в животе и груди, сыпи. Вирусы этой группы являются наиболее частой причиной вирусного менингита, который требует госпитализации, но, как правило, протекает доброкачественно. Большинство заболевших – дети до 15 лет.