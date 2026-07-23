Специалист рассказал, чем опасен вирус Коксаки и как он передается

Директор НИЦ Викулов объяснил опасность вируса Коксаки для детей Специалист рассказал, чем опасен вирус Коксаки и как он передается

Москва23 июл Вести.Вирус Коксаки представляет особую опасность для детей младше пяти лет, а также для людей с иммунодефицитами, беременных женщин и пациентов с хроническими заболеваниями. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

По словам эксперта, вирус распространяется воздушно-капельным и фекально-оральным путем, а вспышки заболевания чаще всего фиксируются в летне-осенний период в местах массового скопления людей: на пляжах, в детских садах и на курортах. Неосложнённая форма болезни длится 7–10 дней.

Викулов пояснил, что в простонародье Коксаки называют "рука — нога — рот" из-за характерной локализации высыпаний на конечностях и в полости рта. Ранее академик РАН Виталий Зверев предупреждал, что до 90% заболеваний среди туристов в жарких странах приходятся именно на кишечные инфекции.