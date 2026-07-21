Роспотребнадзор запросил данные о ситуации с вирусом Коксаки в Турции Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Турции и АТОР из-за вируса Коксаки

Москва21 июл Вести.Роспотребнадзор направил официальные запросы в Министерство здравоохранения Турции и Ассоциацию туроператоров России в связи с сообщениями о случаях заражения российских туристов, включая детей, вирусом Коксаки в отеле IC Santai Family Resort в Белеке. Об этом ведомство сообщило на платформе MAX.

В письмах Роспотребнадзор просит предоставить официальные данные о результатах расследования и оценить возможное ухудшение эпидемиологической ситуации. Запрос в турецкий Минздрав направлен в рамках действующего меморандума о сотрудничестве в области санитарно-эпидемиологического благополучия.

В связи с появлением в СМИ сведений о случаях заражения российских туристов … вирусом Коксаки в отеле IC Santai Family Resort в Белеке (Турция) Роспотребнадзор направил в Министерство здравоохранения Турецкой Республики запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования и об оценке риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации говорится в публикации

Роспотребнадзор напоминает туристам о мерах профилактики. Рекомендуется мыть руки с мылом, пить только бутилированную воду, тщательно мыть фрукты и овощи, избегать контактов с людьми, имеющими признаки инфекции, а также не допускать попадания воды из бассейна в рот. По возможности следует ограничить пребывание детей в игровых комнатах отелей при неблагоприятной обстановке.

При появлении симптомов - температуры, рвоты или сыпи - следует немедленно обращаться за медицинской помощью.

Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора, заверили в ведомстве.