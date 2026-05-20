Роспотребнадзор: симптомы хантавируса Андес похожи на грипп

Москва20 мая Вести.В первые дни после инкубационного периода хантавирус Андес проявляется как грипп – поднимается температура, болит голова, тошнит, болят мышцы. Спустя 3-5 дней возникают осложнения в виде отека легких или сердечной недостаточности. Об этих симптомах говорится в обзоре референс-центра по мониторингу за геморрагической лихорадкой с почечным синдромом на базе Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора.

По данным специалистов, при заражении хантавирусом Андес инкубационный период длится в среднем от 2 до 4 недель, максимальный - до 6 недель. Заболевание делится на две фазы: продромальная и кардиопульмональная.

Продромальная (3-5 дней): симптомы схожи с гриппом (лихорадка, головная боль, сильные мышечные боли, тошнота, рвота). Кардиопульмональная фаза: быстрое развитие одышки, кашля, чувства нехватки воздуха из-за отека легких. Из-за шока падает артериальное давление, наступает сердечная недостаточность. Это состояние требует немедленной госпитализации говорится в документе

Как отметили ученые, вирусное заболевание отличается быстрым прогрессированием симптомов и высокой летальностью – порядка 40% от числа заболевших. При этом человек заразен в период наличия симптомов.

Ранее главный научный сотрудник НИЦЭМ им. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что вероятность появления на территории России новых переносчиков хантавируса крайне низкая из-за неподходящих климатических условий и отсутствия привычной кормовой базы.

В 2024 году в России было установлено 3396 случаев заболевания. Хантавирус Андес отличается от всех других вирусов семейства тем, что передается от человека к человеку.