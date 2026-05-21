Москва21 мая Вести.Наибольшая активность хантавируса Андес наблюдается в летний период, когда доля инфицированных грызунов вида Oligoryzomys longicaudatus может достигать 60%. Это следует из обзора референс-центра по мониторингу за геморрагической лихорадкой с почечным синдромом на базе Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора. Документ посвящен циркуляции хантавирусной инфекции в странах Нового Света, с особым акцентом на хантавирус Андес, передает ТАСС.

"Доля инфицированных особей в популяции и их заразительность подвержены сезонным колебаниям. Пик распространения вируса часто приходится на лето. Количество инфицированных грызунов может быть до 10–14% весной и резко возрастать до 60% летом, затем снижаться до 2% осенью", — говорится в документе.

Авторы отчета отмечают, что естественный ареал O. longicaudatus охватывает узкую полосу вдоль Анд — от центрального Чили до аргентинской Патагонии. Вид приурочен к зонам с высоким уровнем осадков (в среднем 1000 мм в год), относительно прохладной зимой (средняя температура самого холодного месяца до –1,5 °C) и сухим летом.

Эти условия соответствуют экосистемам субантарктических лесов и кустарников.

В России распространению O. longicaudatus препятствуют низкие зимние температуры и отсутствие кормовой базы (вид предпочитает семена злаков и ягоды шиповника).