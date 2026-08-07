Врач предупредил об опасных симптомах тромбоза разных органов и сосудов Хирург Умнов назвал признаки тромба в брюшной полости, головном мозге и легких

Москва7 авг Вести.Боль в животе, сопровождающаяся рвотой и диареей, может свидетельствовать об образовании тромба в брюшной полости. Об этом NEWS.ru рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По словам специалиста, своевременное распознавание симптомов тромбоза позволяет раньше выявить опасное состояние, однако в ряде случаев заболевание может протекать без выраженных признаков.

Если сгусток крови образовался в брюшной полости, могут появиться сильные боли в животе, рвота и диарея сказал Умнов

Врач также отметил, что при поражении сосудов рук или ног могут возникнуть боль, отек, покраснение кожи и повышение температуры. Если сгусток образовался в головном мозге, возможны слабость, нарушение речи и зрения, головная боль и головокружение.

При тромбозе сосудов сердца или верхней части тела симптомы могут напоминать сердечно-сосудистые заболевания – появляются боль или тяжесть в груди, одышка, повышенная потливость, тошнота и головокружение. Если тромб попадает в легкие, возникают резкая боль в груди и затрудненное дыхание.

Умнов подчеркнул, что при подозрении на тромбоз необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.