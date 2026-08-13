Покалывание в руке может свидетельствовать о серьезных проблемах Врач разъяснила, что означает покалывание в руке

Москва13 авг Вести.Покалывания в руке могут быть вызваны проблемами с позвоночником, заявила NEWS.ru доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина. По ее словам, в этом случае также существует риск столкнуться с онемением конечности.

Покалывания в руке могут свидетельствовать как о неправильной позе во время сна, так и о более серьезных проблемах. Наиболее частой причиной таких жалоб является проблема с позвоночником, когда сдавление нерва приводит к ощущениям ползания мурашек в конечности, онемению и болезненным нарушениям предупредила Волгина

Она добавила, что боль, распространяющаяся на руку, может быть признаком стенокардии. По словам врача, в этом случае ощущения обычно сосредоточены за грудиной и имеют сжимающий характер.

При сахарном диабете у пациентов довольно часто фиксируются похожие симптомы из-за нейропатии. Кроме того, есть ряд других заболеваний, при которых она может проявляться болью в руке, — это различного рода неврологические недуги, а также хронические интоксикации. В таких случаях речь идет о повреждении периферических нервов.