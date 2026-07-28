Офтальмолог рассказала, почему может дергаться веко Врач назвала недосып и стресс частыми причинами подергивания века

Москва28 июл Вести.Подергивание века чаще всего связано с недосыпом, переутомлением и стрессом, рассказала RT профессор, доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Татьяна Шилова.

По ее словам, спровоцировать миокимию также могут длительная работа за компьютером, избыток кофеина, сухость глаз, алкоголь, курение и некоторые лекарства. В большинстве случаев достаточно нормализовать сон, снизить зрительную нагрузку и сократить употребление кофеина.

Планово обратиться к офтальмологу нужно, если подергивание сохраняется более одной-двух недель, регулярно повторяется, становится сильнее или сопровождается покраснением, болью, отеком, выделениями либо ухудшением зрения порекомендовала Шилова

При распространении спазмов на другие мышцы лица или появлении онемения, слабости конечностей, нарушения речи, двоения или резкого ухудшения зрения необходима медицинская помощь, отметила эксперт.

Ранее врач цифровой клиники Страхового дома ВСК Екатерина Шитова рассказала, что необходимо делать, чтобы избавиться от привычки курить. По ее словам, стоит сменить привычные жизненные ритуалы.